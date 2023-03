La renuncia de Patricia del Río en medio de lágrimas del programa matinal de ‘Nativa’ ha generado más de una sorpresa. Colegas periodistas y políticos le han expresado su solidaridad luego que la conductora diera un paso al costado ante la lluvia de críticas que ha recibido por hablar sobre la situación de los soldados fallecidos en el río Ilave.

“Ayer pasó una estupidez, yo y lo sostengo… dije que nuestros soldados deben aprender a nadar, pero la prensa de mier.. y de quienes quieren escuchar lo que quieran escuchar dijeron que yo le eché la culpa a los soldados... Yo me voy porque… ya basta. No estoy llorando, yo soy demasiado emotiva, no estoy llorando por mí, porque no soy una víctima de nada. Sino porque no se puede hacer periodismo así…”, fueron las palabras de la periodista.

En su cuenta de Facebook, la conductora de televisión recibió la solidaridad de amigos periodistas y políticos entre ellos Juliana Oxenford, Salvador del Solar, Rosa María Palacios, entre otros.

Patricia del Río Labarthe trabajó durante 15 años en Radio Programas del Perú, donde llegó a ser una de las entrevistadores principales de la Rotativa del Aire y Ampliación de Noticias.

LOS MENSAJES DE APOYO A PATRICIA DEL RÍO

Juliana Oxenford

Te abrazo fuerte y te entiendo y me solidarizo y me frustro al enterarme que una periodista honesta se va por el ataque miserable de quienes no quieren prensa independiente y honesta en ningún medio/plataforma. Parece que el plan está funcionando para los que creen que hacer periodismo es seguir el guion de los poderosos. Creo que más temprano que tarde, algunos más haremos lo mismo. No se puede vivir con tanta mierda cerca. Te quiero.

Salvador del Solar

Abrazo inmenso, querida Patty.

Rosa María Palacios

En tus zapatos estoy. Nada de esto es justo y no lo merecemos. Mereces lo mejor y esto no lo es. Pero volverás. Mas fuerte. La maldad no prevalece frente a la bondad. La ignorancia no triunfa sobre la sabiduría. El amor vence todos los odios. Estas rodeada de bondad, sabiduría y amor de los tuyos y de miles que agradecen un trabajo serio. Pronto te tendremos de vuelta.

Ramiro Escobar La Cruz

Un gran abrazo y.mi sentida solidaridad Patty. Gracias por las numerosas entrevistas que tuvimos, donde nos respetamos coincidiendo y discrepando, y tratando siempre de esclarecer la realidad. No son tiempos buenos para el debate, la mínima lucidez, el consenso. Pero poco a poco retornarán. Mis mejores augurios para ti.

Ricardo Cuenca

Un abrazo querida y a por más!

Hernán Chaparro

Fuerte abrazo Patricia. Siempre te agradeceré la actitud que muestras al encarar las cosas.

Regina Alcóver

Patricia te quiero y respeté siempre tu carrera. Si dejar tu espacio te hace bien y es lo que hoy necesitas estoy feliz por ti. Mil bendiciones

Jacqueline Fowks

Mi solidaridad.

Valeria Barak

Fuerte abrazo, Patty querida!!! A seguir brillando!