La periodista Patricia del Río sorprendió a sus seguidores de su programa informativo “Las mañanas” luego que entre lágrimas anunciara su renuncia en vivo.

“Vamos a hablar de temas serios, pero anunciarles a todos los que han seguido este programa que hoy es el último programa que voy hacer en Nativa. Y me gustaría explicar las razones con calma y sin bronca”, comentó en un inicio.

Según explicó la conductora de televisión, su renuncia se da después del comentario que hizo respecto a que los soldados deben aprender a nadar, en referencia a los 6 soldados que perdieron la vida ahogados en el río Ilave, de Puno, el último domingo 5 de marzo.

“Hace muchísimo tiempo que no me sentía tan a gusto trabajando con gente tan honesta. Ayer pasó una estupidez, yo y lo sostengo… dije que que nuestros soldados deben aprender a nadar, pero la prensa de mier.. y de quienes quieren escuchar lo que quieran escuchar dijeron que yo le eché la culpa a los soldados, que era una racista, mote que me han puesto muchas veces” , resaltó.

“Yo me voy porque… ya basta. No estoy llorando, yo soy demasiado emotiva, no estoy llorando por mí, porque no soy una víctima de nada. Sino porque no se puede hacer periodismo así… Porque las personas que creemos que la verdad es importante no podemos seguir en manos de gente que está dispuesta a destruir tu vida, tu tranquilidad, tu honra”, acotó intentando contener las lágrimas.

CONFÍA EN QUE TRABAJO NO LE FALTARÁ

Asimismo, Patricia señaló que prefiere alejarse de la TV antes de que le roben su tranquilidad. “Porque yo sí tengo un montón que perder. Yo (creo que) soy una persona que ha hecho una vida digna de la que me siento orgullosa. No voy a permitir que nadie me robe un minuto de calma, mi derecho de llegar a mi casa tranquila, de disfrutar de mi hijo, mi familia”, comentó.

“Tengo muchas maneras de trabajar. Gracias a Dios, nunca me ha faltado trabajo. Todo lo que tengo ha sido producto de mi trabajo. Yo jamás en mi vida he tenido una actitud cuestionable (...). (A) los que se atreven a amenazarme y decir que contarán cosas de mi vida privada, no tengo nada de qué avergonzarme”, puntualizó.

