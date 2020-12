La actriz Patricia Portocarrera estrenará programa propio denominado ‘Es lo que hay’ por América TVGO, se transmitirá los martes y viernes desde este 18 de diciembre al mediodía.

Portocarrero está más que feliz y advierte a todos sus colegas de la señal abierta de América TV que les robará sus horarios.

“¿Sabes lo que ha significado para mí que me digan: ‘Patricia te vamos a dar un programa propio?’ Dije guau, (me darán) el camerino de Maju mínimo… Maju y Tula agárrense porque me agarro su horario, Rebeca agárrate porque haré repetición de mi programa en tu horario. Ethel, Renzo y también la Chola agárrense”, dijo entre risas la divertida actriz.

La nueva conductora de televisión interpretará a cuatro diferentes personajes, tendrá diversos invitados, una secuencias de noticias divertidas entre otras sorpresas.

Patricia Portocarrero también es parte del elenco de la novela ‘Princesas’, ella es la malvada madrastra de la ‘Cenicienta’, quien junto a sus hijas hacen la vida imposible a la protagonista.