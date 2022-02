Patricia Portocarrero se mostró feliz de la mano de su pareja Fabrizio (Lava) en la alfombra rosada de la película ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’ y dijo que lo básico para que una relación funcione es el respeto, conversar y no levantar la voz.





Durante la alfombra rosada de ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, tu pareja te hacía fotos de todos los ángulos y paseaban de la mano...

Sí, Fabrizio es el amor de mi vida, ya vamos para cuatro años juntos y siento que será para toda la vida.

Estos cuatro años han sido de aprendizaje como pareja...

Sí, mucho y también nos agarró la pandemia, lo que nos obligó a hacer un poquito de ‘nido’ y también a conocernos más, amando nuestras imperfecciones y aprendiendo para saber hasta qué punto uno puede tolerar y aceptar o no cosas de la pareja.

¿Qué es lo básico para que una relación funcione?

El respeto, conversar y no levantar la voz, incluso si hubo alguna ofensa.

¿Has pedido disculpas en algún momento de la relación?

Claro, porque los egos matan la relación.

Patricia Portocarrero dice que lo básico para que una relación funcione es el respeto, conversar y no alzar la voz. (Foto: GEC/ César Bueno)

NADA DE PREJUICIOS

Cambiando de tema, la película de Yiddá y Julián es un boom...

Estoy feliz por el respaldo del público, mi personaje, Reina, es la mamá de Andrés Salas. Ella es multimillonaria, clasista, racista, un poco homofóbica; así que esas personas que tienen esas características van a verse reflejadas en mí y verán lo feo que se les ve.

Mucha ‘tara’ para estos tiempos...

Ya basta. Si eres clasista, racista, homofóbico, eres anticuado, ya estás pasado de moda.

¿Cómo van los proyectos para la televisión?

Bien, estoy grabando ‘Princesas 2′ y el papel de Malvina me está sacando ‘canas verdes’ porque pasa de un estado al otro y a veces salgo mareada, pero con tal de llevar alegría, yo feliz. Además, se vienen proyectos lindos con Las Bandalas.

YA NO ES TAN RADICAL

El año pasado Patricia Portocarrero se presentó en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, al lado de Saskia Bernaola, donde contó que la habían engañado en el plano sentimental.

¿Has pensado en casarte con Fabrizio?

No he pensado en casarme porque yo ya tengo el sentimiento del matrimonio, siento que voy a estar al lado de Fabrizio para toda la vida. Lo otro es meramente una formalidad, no puedo decir que no lo haré nunca, porque seguramente lo voy hacer en algún momento, pero nuestro compromiso es hasta que la muerte nos separe.

En una entrevista declaraste que te habían engañado y te vengaste, ¿actualmente perdonarías una infidelidad?

A estas alturas de mi vida, todo es cuestión de conversar. Sí perdonaría una infidelidad, ahora ya no soy tan radical, quiero vivir tranquila, ya no con ese mismo apasionamiento de cuando era joven. Habría que ver el contexto de qué pasó, si los dos tenemos ganas de seguir construyendo y recuperar lo que teníamos, hay que seguir luchando por la relación.

¿En qué proyecto estás ahora?

He recibido un nombramiento de ‘La Agencia de la ONU para los Refugiados’, que me permite conducir un programa de entrevistas en Facebook que está dirigido a todo el público, la idea es que pasen un momento de diversión.