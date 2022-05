La actriz Patricia Portocarrero reveló en el canal de YouTube de Verónica Linares que durante las grabaciones de ‘Los Vílchez’, sufrió una parálisis facial que la hizo poner en alerta por el agitado ritmo de trabajo que estaba llevando.

La recordada María Elena Vílchez contó las constantes grabaciones de una novela son muy desgastantes y más aún cuando tienes un rol principal. Por eso, confesó que no volvería a aceptar un papel protagónico en una producción.

“No, gracias, protagónico no, es esclavizante. Con el protagónico de María Elena Vílchez me dio parálisis facial. Estábamos grabando Los Vílchez y Mayra Goñi me dice ‘mamita te han puesto mal la pestaña’. Me fui a maquillaje, me sacan las pestaña y tenía un ojo caído. Me agarró una parálisis facial, fui a la clínica. Me dijeron ‘graba de costado’ y dije ‘no’. Me pusieron corticoides y me recuperé al toque. Solo me ha quedado un tic, no me quedaron secuelas”, contó Patricia Portocarrero.

En la entrevista, la integrante de Pataclaun también dio detalles de su experiencia como madre y reveló que le costó mucho quedar embarazada. Debido a eso, indicó que insistió en darle de lactar a su hijo y lo hizo hasta que su hijo cumplió 4 años.

Finalmente, Patricia Portocarrero dijo en La Linares que espera que su actual pareja dé el primer paso y le pida matrimonio de manera oficial.

