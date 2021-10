La actriz Patricia Portocarrero se animó a hablar de su romance con el consultor Fabrizio Lava, con quien lleva ya más de dos años de relación. Entre las revelaciones que hizo, admitió que perdonaría una infidelidad y aunque no piensa en el matrimonio con su actual pareja sí quiere quedarse con el resto de su vida con él. Durante las grabaciones de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, contó que se divirtió en el programa. “Me tocó cocinar con mi hermana Saskia y con ella siempre la voy a pasar bien. Además, es una gran amiga, nosotras nos leímos perfecto en la cocina, estamos completamente conectadas, no había necesidad de decirle nada, ella ya sabía lo que estaba pensando”, contó la actriz.

Entonces hicieron un buen equipo …

Por su puesto, aunque por momentos no hacía lo que yo le indicaba, se reveló en la cocina. Pero siempre que estamos juntas la pasamos bien y, en la cocina, no fue la excepción.

¿Y tú sabes cocinar?

Yo sé cocinar, cocino muy bien, pero no me gusta cocinar. Mi mamá me enseñó a cocinar cuando era pequeña, me hacía hacer arroz y decía que me salía ¡riquísimo!

¿Y conquistaste a tu pareja por el estómago?

Realmente, Fabrizio (Lava) no sabía que yo cocinaba, nunca se lo dije, lo traté de mantener en oculto durante todo este tiempo, pero en la pandemia tuve que cocinar y me salió bien, le cociné mi arrocito tapado y le gusto, y me fregué (risas).

Y tus contrincantes en las cocinas, ¿qué tal?

Juan Carlos Orderique es “mantequilla” en la cocina. A mí siempre me invitan junto a Orderique, es como el malo y el más malo en la cocina (risas).

¿Has pensado en casarte con Fabrizio?

No he pensado en casarme porque yo ya tengo el sentimiento del matrimonio, siento que voy a estar al lado de Fabrizio para toda la vida. Lo otro es meramente una formalidad, no puedo decir que no lo haré nunca, porque seguramente lo voy hacer en algún momento, pero nuestro compromiso es hasta que la muerte nos separe.

En una entrevista declaraste que te habían engañado y te vengaste, ¿actualmente perdonarías una infidelidad?

A estas alturas de mi vida, todo es cuestión de conversar. Sí perdonaría una infidelidad, ahora ya no soy tan radical, quiero vivir tranquila, ya no con ese mismo apasionamiento de cuando era joven. Habría que ver el contexto de qué pasó, si los dos tenemos ganas de seguir construyendo y recuperar lo que teníamos, hay que seguir luchando por la relación.

¿En qué proyecto estás ahora?

He recibido un nombramiento de ‘La Agencia de la ONU para los Refugiados’, que me permite conducir un programa de entrevistas en Facebook que está dirigido a todo el público, la idea es que pasen un momento de diversión.

