La actriz Patricia Portocarrero anunció que este año pasará a la fila de las casadas y que cuando su pareja, Fabrizio Lava, le entregó la ‘roca’ se quedó sin habla por dos minutos de la emoción que sintió . Ellos se comprometieron en junio del año pasado y ya tienen cuatro años de ‘feliz‘ relación.

Patricia, ¿este año habrá boda o no? ¿Ya hay ‘roca’?

Sí, no me la pongo (la ‘roca’) porque tengo miedo que se caiga. Este año de todas maneras me caso, pero a este paso, ya a los 50, no será de blanco. Creo que voy a usar mi uniforme gris, de ese color me voy a casar (ríe). Fabrizio es un hombre maravilloso, un hombre que me complementa, en el cual me puedo apoyar, es una gran figura para mi hijo. Somos una linda familia.

¿Cuándo te entregó el anillo?

Fue en invierno, me sorprendió, no me lo esperaba. Fue muy gracioso, porque cuando me hizo la pregunta y me mostró el anillo, me quedé así como pensando: ‘Ay, Fabri, Fabri, Fabri’ y cuando me di cuenta habían pasado como dos minutos y no le había dicho ni ‘sí’ ni ‘no’, al reaccionar le dije: Sí, acepto.

¿Cuántos años tienen ya de relación?

Cuatro años. La convivencia durante la pandemia hizo que terminemos de limar cualquier aspereza. Hay ganas de los dos, hay poco ego, en el sentido de ceder, que creo que es importantísimo, y hablar, que es básico.

Claro, la comunicación y saber que tienen el mismo norte.

Exacto. Los dos estamos apuntando hacia el mismo lugar, sabemos que nos vamos a quedar juntos para toda la vida. Entonces, solucionemos rapidito, como siempre digo, no hay que irse a dormir peleados.

‘ES LO QUE HAY’

Cambiando de tema estás haciendo un show

Sí, estrené el 20 de enero, estaré solo por tres semanas los viernes, sábados y domingos en el teatro Julieta en Miraflores . Es mi unipersonal, cuento una historia llena de humor, de canciones, sobre mi búsqueda fracasada del amor, aunque eso fue antes de Fabrizio, ahora ya no, pero es un poquito mi búsqueda y cómo se convirtió también en la búsqueda de la maternidad. Todo obviamente desde el ojo del humor, hago personajes, tengo el personaje de la cubana, española y argentina. Así que me transformo en escena para vacilarnos un rato.

¿Qué recuerdas de esa búsqueda del amor que digas esta anécdota es como para hacer la de Shakira (por la canción) ?

Hay partes de ficción y hay partes de verdad que el público se mata de la risa. He pasado por todo, viajar en busca del amor, entrar a Tinder a buscar, ya desesperada. No tuve enamorado, nadie se fijó en mí en la época del colegio. ¿Qué pasa conmigo? Me quejo públicamente. ¿Quién diría que después el amor lo iba a encontrar en alguien del Colegio, que es Fabrizio.

¿No te diste cuenta que él tenía interés en ti?

No, jamás. En el colegio nunca lo vi, él tampoco a mí, hasta muchos años después, te estoy hablando 30 años después. Pero es lo que hay y se llama así porque es lo que hay de la actriz también.

MÁS INFORMACIÓN: