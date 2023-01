Patricia Portocarrero está a punto de estrenar la película “Soy Inocente” y como antesala de este esperado lanzamiento en las salas de cine, la actriz peruana conversó con Trome y “sacó cara” por su amiga Mayra Goñi, quien fue duramente criticada por Magaly Medina y su “lujosa” vida en Estados Unidos.

Portocarrero reveló que en su último viaje a Miami, ella pudo compartir con Goñi y conoció el departamento de su colega.

“Hace poco viajé a Miami y estuve con ella (Mayra Goñi), cerca a su departamentito. Ella está feliz y le deseo lo mejor. A Mayra la quiero mucho y es como una hija para mí. Ella es mi hija en la ficción, pero creo que podría ser mi hija en la vida real también, porque tenemos muchas cosas en común y mucha empatía... Creo que es uno de los mejores talentos de su generación”, comentó para este medio.

Además, la actriz restó importancia a los malos comentarios de ‘La Urraca’. “Es difícil cuando la prensa opina o habla mal de ti porque somos personajes que nos exponemos. Nuestra vida está expuesta y mucho de nosotros cuidamos nuestra vida privada y tratamos de que la prensa no entre a ese espacio. Sin embargo a veces no se logra”.

“Cuando alguien habla mal de ti te afecta, yo ya estoy vieja y sé cómo manejarlo, pero a los jóvenes les cuesta mucho más. Me agrada que Mayra haya salido aclarar algunos puntos. Yo he visto cómo está ella en Estados Unidos, está chambeando y no es fácil empezar de cero. Ella fue para a allá para impulsar su carrera musical y ha sido un trabajo titánico. Creo que todavía la sigue luchando”, añadió.

¿HABRÁ NUEVA TEMPORADA DE ‘LOS VÍLCHEZ’?

Por otro lado, Patricia Portocarrero se refirió a la posibilidad de que haya una nueva temporada de la serie ‘Los Vílchez’ y recalcó que ella sí está entusiasmada de regresar a la pantalla chica.

“Hay intención por parte de las actrices y lo único que faltaría es que ProTV y América TV den un espacio para hacer ficción y hacer un programa que a todo el Perú le gustó. Creo que hay muchas que contar en ‘Los Vílchez’ que no se contaron en las temporadas anteriores”, explicó la intérprete nacional.

SOBRE “SOY INOCENTE”, NUEVA PELÍCULA DE PATRICIA PORTOCARRERO

En la mañana de este 12 enero se realizó la presentación de la película nacional “Soy Inocente” con la presencia del elenco nacional encabezado por Yiddá Eslava junto a Rodolfo Carrión, Mariela Zanetti, Patricia Portocarrero, Amy Gutiérrez, Gamillé Ode, el productor Julián Zucchi y el director Pedro Flóres Maldonado.

“Soy Inocente” es una comedia policial que divertirá al público. La cinta tiene un guion que encierra un mensaje importante para toda la familia y llega a los cines de todo el Perú este 19 de enero.

