Las actrices Patricia Portocarrero y Connie Chaparro tienen una amistad de más de quince años y se juntaron para contarnos que este miércoles estrenan su primer programa ‘Mamacitas Live’, a través de las redes sociales de Trome, donde se divertirán con el público y tendrán diferentes invitados. Además, revelan que se sienten ‘guapas y riquísimas’, con el ‘espíritu joven’, y se dan tiempo para todos los aspectos de su vida, pero ser madres es lo principal.

Este miércoles estrenan su programa ‘Mamacitas Live’ a través de trome.pe , ¿cómo se sienten?

Connie: Muy contentas, somos amigas y este proyecto ya lo teníamos en mente por la ‘química’ que tenemos, es muy lindo que se concrete. Vamos a reírnos, ser nosotras mismas y les sacaremos a nuestros invitados las verdaderas ‘calientitas’.

Patricia: El proyecto surgió en pandemia, hicimos un programa piloto porque estábamos aburridas y no teníamos nada que hacer. Armamos la escenografía con nuestras propias cosas.

¿Hace cuánto se conocen?

C: Hace más de quince años, por el teatro y la vida.

¿Es la primera vez que trabajarán juntas?

P: Trabajamos juntas en ‘Ven, baila, quinceañera’, pero tenemos una amistad fuerte porque vivimos en Punta Hermosa y nuestros hijos son casi de la misma edad y son muy amigos.

C: Hemos sufrido y llorado en pandemia, nos hemos acompañado mucho y somos muy buenas amigas.

¿Y por qué el nombre ‘Mamacitas’?

P: El término es porque somos mamacitas, guapas y riquísimas. Queremos hacer algo fresco y divertido. Connie hará el humor y yo el drama, ja, ja, ja.

C: Por cierto, este miércoles tendremos como primer invitado a Óscar López Arias, y vendrán también personajes mediáticos, gente que se mueve en redes, actores, de todo. Queremos abarcar un público nuevo y la idea es vacilarnos.

Hablando de ‘mamacitas’, ustedes están recontrarregias…

P: Claro. Connie es mamacita rica y yo soy la mamama, ja, ja, ja.

C: Las dos somos madres, compañeras de baile de discoteca, nuestra energía siempre está arriba, los años dan igual, nosotras siempre nos sentimos mamacitas. No importa si en alguna época estamos más gorditas o no, es nuestra energía, sentirnos bien, no nos da roche nada.

A algunas figuras de televisión no les gusta decir su edad…

P: Mujer empoderada que se respeta dice su edad. Tengo 49 años, los cumplí hace unos días y hay que aceptar la edad porque es sabiduría, experiencia, recuerdos. El espíritu siempre es joven y hay que sentirnos orgullosas de nuestra edad.

C: Yo tengo 39 bien puestos. Siempre digo que la edad es experiencia, pero uno nunca termina de aprender.

P: Llegas a una edad donde peleas menos batallas, tú eliges tus batallas y esto es lo que soy, si te gusta bien, sino cambia de canal.

Connie Chaparro y Patricia Portocarrero dijeron estar muy contentas por este proyecto, que ya tenían en mente. (Foto: Lenin Tadeo)

TIEMPO CON LA PAREJA

¿En casa tienen la misma energía que transmiten frente a cámaras?

C: Casi siempre estoy en pijama en casa, no ando tan mamacita.

P: Yo igual. Detrás de cámaras somos madres criando a niños de 9 y 10 años, eso nos condiciona bastante el día, estamos pensando en la lonchera, el qué se va a cocinar, el que se vayan al colegio peinados.

C: Somos bien mamás y estamos en la misma etapa.

¿Pero también se dan tiempo para ustedes y su pareja?

C: A veces uno puede estar bien ocupado, pero tanto Paty como yo buscamos nuestro lado de pareja, el de nosotras y el de madre, que es el número uno. En casa también tenemos apoyo, hoy me está ayudando mi mamá, y así nos organizamos, como todas las mamás.

P: Una de las características de la mujer es que podemos hacer muchas cosas a la vez, tenemos la cabeza en todos lados.

Hablando de otro tema, ¿les ha tocado que gente joven las quiera conquistar por redes sociales?

C: Me sigue gente joven, pero si intentan conquistarme, lo bloqueas y le digo ‘tengo marido, qué pasa’. Siempre hay alguien que quiere intentar algo, pero ya depende de uno.

P: Estoy preocupada porque a mí no me han querido conquistar. Lo que sí agradezco mucho es el cariño del público en estos veinte años de carrera, no tengo ‘haters’ y eso me encanta. Mientras pueda seguir haciendo reír al público, lo haré, seré una viejita payasa hasta que la vida me dé tiempo.

¿PERDONARÍAN UNA INFIDELIDAD?

En televisión vemos muchos casos de infidelidades, parejas que terminan después de años, ¿qué opinan de este tema?

C: Es algo personal y la gente es hipócrita porque juzga y cuánto habrán hecho. Es una pena, algo terrible y muy triste, pero es un tema de pareja.

P: Claro, es un tema personal, de pareja. Muchas veces una infidelidad se trabaja en pareja y si hay amor sólido, se soluciona y se sigue adelante.

C: Muchos creen que son dueños de la verdad y opinan, dicen ‘qué tonta, por qué perdonan’, es bien duro, pero conozco personas que han superado una infidelidad.

Ambas tienen una relación estable de muchos años, ¿perdonarían una infidelidad?

C: Ya veremos.

P: Se verá en el momento, lo que se vive hoy no es lo mismo que pasará en diez años. Nunca se dice ‘yo jamás’.

C: Pero sí hay que cuidar a la pareja.

Estar con los ojitos abiertos…

C: No ‘ojitos abiertos’ o en plan guachimán, sino que hay que fortalecer la relación.

P: Claro, fortalecer el amor todos los días. A veces a las parejas les gana la rutina y te olvidas de decirle ‘qué churro que eres, me encantas’. Damos por sentado que nos aman y amamos y nos olvidamos de decir y demostrar.

C: Exacto, hay que fortalecer la relación todos los días con mucho amor.

En esta semana se recordaron casos muy fuertes de violencia hacia la mujer en el mundo artístico, ¿qué mensaje les darían a las mujeres?

P: Creo que las cosas están cambiando para bien, porque hoy las mujeres se sienten con más posibilidad de decir ‘alto’. Si eres una mujer que no lo ha logrado, tranquila, hay muchas personas que te pueden ayudar. A veces se juzga y se dice ‘por qué no habló’, pero hay que entender. También la gran llamada de atención como madre es saber qué hombre estamos criando, inculcar buenos valores. Hay que enseñarles a nuestros hijos desde chiquitos que cuando una mujer dice que no, es no.

Para finalizar, ¿algún mensaje que quieran decirles a nuestros lectores?

P: Muchas gracias por acompañarnos en nuestras carreras e invitarlos a que vean este miércoles nuestro primer programa de ‘Mamacitas Live’, envíennos sus comentarios.

MÁS INFORMACIÓN: