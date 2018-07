Patricio Parodi advirtió a Pedro Moral que a Sheyla Rojas le gustan los chibolos y rubia le dijo de todo ¡EN VIVO!

Una simple broma de Patricio Parodi a Sheyla Rojas en 'Esto es Guerra' provocó la ira de la rubia con quien se puso boca a boca y sin que Mathías Brivio o personal de la producción pudiera parar los puyazos que la expareja se lanzaba en pleno programa en vivo.



La incomodidad de Sheyla Rojas se inició luego que Patricio Parodi mencionara la actual pareja de la conductora y le advirtiera que a la rubia "le gustan los chibolos", esto después de conversar con Austin Palao.



"Ya que Sheyla ha dicho que se va a ir a comer con Austin, cuidado Pedro porque a ella le gustan los chibolos", fue la frase que incomodó a Sheyla Rojas , quien hoy reemplazó a Maria Pía Copello en la conducción de Esto es Guerra .

Sheyla Rojas pidió la palabra e inmediatamente no dudó en ponerlo en su sitio. "Un momentito Patricio Parodi , pero aquí hubo un cambio porque hace tiempo me dejaron de gustar los chibolos como tu. Así que vaya por allá hijito y deje de faltar el respeto".



Ante esto, Mathías Brivio le preguntó a Sheyla Rojas si irá a la secuencia de Patricio Parodi en 'En Boca de todos' y la rubia respondió "si me lo piden con respeto, puedo ir".



"Ella está invitada hace muchísimo tiempo y dijo que iba a ir. Es la segunda vez que lo rechaza como persona que no tiene palabra, allá ella", replicó Patricio Parodi y agregó que la rubia posiblemente tiene miedo. "Yo no me corrí, ¿por qué te vas a correr, acaso tienes miedo? ¿Tienes miedo que la gente se entere de algo que no quieras?"

Sheyla Rojas pelea con Patricio Parodi en 'Esto es Guerra'

ENTERRÓ A PATRICIO PARODI



Tras escuchar los argumentos de Patricio Parodi , Sheyla Rojas llamó pinocho a su expareja, pero prefirió no dar las razones y hacerse la engreída a lo que 'Pato' le pidió que no "te aproveches que estás en la posición de la mujer, porque sabes que yo no voy a contar nada, así que no quieras cambiar las cosas".



"A ver, relájate un poquito Patricio Parodi . Aquí respetos guardan respetos y yo a ti te estoy hablando de la mejor manera. No tengo ganas de hablar de lo que pasó contigo, eso ya es una etapa cerrada en mi vida, está pisada y ya es algo que me aburre", soltó con todo Sheyla Rojas .



"Aquí el que está faltando el respeto eres tu al mencionar a mi pareja, al decir que me gustan los chibolos. Yo tengo una pareja y si yo voy a almorzar con alguien no quiere absolutamente nada, así que relájate y no menciones a mi pareja porque respetos guardan respetos", finalizó Sheyla Rojas .