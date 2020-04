No olvidará este día. Tras mostrarse irrespetuoso con Ana Jara, Patricio Parodi se convirtió en blanco de críticas por menospreciar a la ex ministra de la Mujer cuando mostró su desacuerdo con broma pesada que le hizo a Flavia Laos.

"Por favor, NO normalicemos la violencia contra la mujer!!. Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor?”, cuestionó Jara Velásquez, tras ver el video Tik Tok que publicó Parodi y en el que claramente se ve la molestia de Flavia Laos.

La ex ministra señaló que los seguidores deben diferenciar una broma a la violencia. “Las personas, sobre todo jóvenes, que siguen a estos personajes de la farándula deben saber qué esto NO solo es una falta de respeto, es AGRESIÓN y deben rechazarla”, afirmó.

Patricio Parodi decidió responder el tuit pidiéndole a la exministra que se ocupe de “verdaderos casos de violencia”. “En serio fuiste ex ministra de la mujer? jaja tan bajo hemos caído? Mejor ocúpate por LOS VERDADEROS CASOS DE VIOLENCIA y deja de causar polémica por una broma de tiktok”, comentó Parodi justificando su ‘broma pesada’ en su red social.

Los usuarios de redes sociales se indignaron con la respuesta que brindó Patricio Parodi. “A mí lo que me sorprende es que Patricio Parodi siga siendo famoso. Tiene el talento de una puerta y el carisma de una piedra”, “Patricio Parodi es uno de los muchos personajes sin oficio ni beneficio a los que les regalaron exposición en TV y, en consecuencia, seguidores en redes sociales. De ahí la licencia que creen tener para hacer lo que les dé la gana”, se lee en redes sociales.

Además, los usuarios señalan que su broma pesada fue violencia contra la mujer. El chico reality le pidió a sus seguidores que no continúen con la polémica: “Espero estén teniendo un domingo maravilloso pasaba por acá para pedirle a todos mis seguidores no darle más cuerda a gente que sigue comentando de una broma, dejémoslo ahí y muchos de ustedes saben cómo soy y con eso me basta saludos a su familia y bendiciones”, escribió Patricio Parodi.

Maaaaaaamita , pensé que era idiota... Me quedé corto con este sujeto. — Salsa de Huacatay 🇵🇪#YoMeQuedoEnCasa (@Mrhuacatay) April 19, 2020

Estudiaba una carrera técnica la cual ni concluyó porque según él era muy famoso y todas la acosaba pero es falso ni siquiera iba a clases — AquiVamos (@leoQueen2019) April 19, 2020

Y con esto, murió la media neurona que le quedaba a este chico. RIP neurona de Patricio Parodi. — Clau 💚 (@clau_claw) April 19, 2020

Que #marcas auspician a este #PobreInfeliz??

Deberían retirarle YA todo auspicio a este #tarado!! — Xiomi 2018💪😌🌺 (@xiomy2016) April 19, 2020

Todos estamos de acuerdo que Patricio Parodi no tiene talento? — Zumarán 🌷 (@MaricieloZ) April 19, 2020

Flavia Laos promete vengarse de Patricio Parodi

