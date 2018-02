Patricio Parodi: "Soy un caballero, no un picaflor" [VIDEO y FOTOS]

El ‘Pato’ Patricio Parodi minimizó las afirmaciones de Sheyla Rojas, quien dijo que ‘arrasa con todo’, y negó que sea un picaflor con las mujeres.



“Me considero un caballero, un hijo de su casa... y eso de arrasar con todo, pues entiendo que debe ser porque lavo los platos”, indicó con humor el ‘guerrero’.



Luego, detalló en ‘En boca de todos’ que no es un picaflor y que se encuentra soltero.



“No soy un picaflor, vivo feliz, tranquilo y soy muy amigable. Por eso, me podrán ver con varias amigas y eso no quiere decir que les esté echando maicito, sé comportarme”, agregó.



