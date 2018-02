Patricio Parodi fue 'choteado' en vivo por reina de belleza y esta fue su reacción [VIDEO]

¡Tremendo roche! El guerrero Patricio Parodi fue rechazado en TV nacional por una reina de belleza que hace poco hizo su ingreso al reality Esto es Guerra. El popular 'Pato' halagó a la modelo pero en cambio recibió una 'épica choteada'.

Resulta que Patricio Parodi se pasó de 'galán' y comentó que él se encargaría de llevar a pasear a la flamante guerrera y Miss Turismo Janick Maceta, sin imaginar lo que ella respondería luego.

"Este fin de semana yo me voy a encargar de sacarla a conocer, yo me puedo prestar a llevarla a comer, hace tiempo que no está en Perú. Así que si no es molestia para ella, y quiere, puede ir", fue lo que dijo Patricio Parodi

Patricio Parodi fue 'choteado' en vivo por reina de belleza y esta fue su reacción Patricio Parodi fue 'choteado' en vivo por reina de belleza y esta fue su reacción

El guerrero esperaba una respuesta afirmativa de la modelo, sin embargo, ella no quiso aceptar su propuesta por este peculiar motivo.

"La verdad tengo que ver porque recién acabo de llegar. Yo he estado en Malasia la semana pasada, tomé un vuelo para Lima, entonces no he tenido tiempo de descansar", dijo Janick Maceta.

Los presentes en el set de 'Estás en todas' , donde sucedieron los hechos, estallaron de risa pues jamás pensaron que la 'reina de belleza' choteara al 'Pato' Parodi.