Patricio Parodi y Flavia Laos se sacan en cara todos sus trapitos sucios, pero todo termina de forma inesperada | VIDEO

Aunque se besaron en pleno programa en vivo, Patricio Parodi y Flavia Laos sorprendieron cuando, rápidamente se pusieron a discutir frente a todos mientras hacían una escena de recriminaciones de 'Ven Baila Quinceañera'.

Después de besarse, Patricio Parodi y Flavia Laos tuvieron que recrear la escena en la que 'Camila' le tira una cachetada a 'Marco' (Andrés Vílchez) al enterarse que está saliendo con Rossy (Alessandra Fuller) de Ven Baila Quinceañera.

Sin embargo, la rubia y el chico reality optaron por cambiar la escena y usaron nombres y circunstancias reales que vivieron cuando ambos eran salientes. Flavia Laos mencionó a la panameña Génesis Arjona y Patricio Parodi le sacó en cara que no creyó en él.

Patricio Parodi y Flavia Laos

Flavia Laos: Patricio, ¿por qué hiciste eso? Yo te quería ¿por qué me hiciste eso a mí?

Patricio Parodi : Tú decidiste creerle a alguien que ni siquiera conoces. No sé si fue una excusa para dejarme o ¿qué?

Flavia Laos : Tú sabes que no quería dejarte. Yo te busqué muchas veces.

Patricio Parodi: Yo te demostré lo suficiente...

Flavia Laos: Tú le escribías a esa panameña por Instagram estando conmigo.

Patricio Parodi: Era solo una amiga. Tú también le hablabas a tu ex. ¡Te ampayaron con tu ex!¡A mí no!

Flavia Laos : A ti no te ampayaron porque sabes cómo hacerla.

Patricio Parodi : ¡No me hagas recordar!¡Yo te quería de verdad Flavia!

Esta última frase tomó por sorpresa a Flavia Laos, quien quiso responderle a Patricio Parodi y empezó a decir: "Yo también te...", pero la risa no le permitió terminar. Los conductores del programa tuvieron que cortar la escena pues ninguno de los 'actores' pudo seguir.

