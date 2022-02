Patricio Parodi habló finalmente de las críticas que viene reciendo su actual saliente, Luciana Fuster, por haber mantenido una supuesta amistad con su expareja, Flavia Laos. El popular ‘Pato’ sacó cara por ‘Lu’ y contó detalles de su relación con la rubia.

“Yo siento que con ella es con quien se ensañan, la atacan de gratis. Ella no hace nada malo, si la gente supiera la verdad de las cosas no se la agarrarían con ella porque no está haciendo nada malo”, dijo el chico reality en ‘Estás en Todas’.

LUCIANA FUSTER Y FLAVIA LAOS NO ERAN AMIGAS

Patricio Parodi también aseguró que Luciana Fuster y Flavia Laos no mantenian una relación amical mientras él estaba con la rubia. “Yo te puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas hace muchísimos años. Cuando yo salía con Flavia, no eran amigas. Compartieron, trabajaron juntas, estuvieron en una marca deportiva pero todo era laboral”, acotó el Pato.

Asimismo, se mostró sorprendido por las recientes declaraciones de Flavia Laos en ‘En boca de todos’, donde dio a entender que sí era amiga de Luciana. “No sé por qué ha dado esa versión, no sé por qué dijo eso y me sorprendió mucho cuando lo vi”, aseguró el chico reality.

Finalmente, también aprovechó para mandarle un misil a Samuel Suárez, uno de los principales críticos de Luciana Fuster. “Hay mucha gente que se suma a querer chanchar a Luciana cuando no saben nada. Simplemente por querer salir en algún portal... pero qué daño te ha hecho Luciana a ti, qué daño te he hecho yo para que quieras seguir hablando de nosotros, tirando cizaña cuando no sabes nada”, arremetió el Pato.

