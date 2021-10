SE LA TIENE JURADA. Patricio Parodi habló sobre las imágenes que difundió el programa ‘Amor y Fuego’ sobre su cumpleaños y donde se ve muy cariñoso con una mujer que sería Luciana Fuster. El ‘guerrero’ estaría tomando acciones legales.

Según dijo, los reporteros de Rodrigo González y Gigi Mitre han invadido su privacidad al mostrar gran parte de su sala y aseguró que ya está consultando con abogados.

“Entiendo que sea una figura pública, pero creo que hay límites que no se deben pasar y ya entrar desde afuera de mi casa, que es un espacio privado, creo que ya está mal”, sostuvo.

Patricio Parodi está a punto de demandar a ‘peluchín’ por supuesto ‘ampay’: “Se dice llamar periodista”. Video: América TV

“Estoy averiguando con un abogado de la empresa de mi familia, sé que es un tema penal, o sea, hay que respetar la propiedad privada. Así como han grabado mi sala, mañana van a grabar mi cuarto”, agregó el polémico chico reality.

MINIMIZA A RODRIGO GONZÁLEZ

Al ‘pato’ Parodi no le gustó que el programa ‘Amor y Fuego’ dejara entrever que tiene un romance con Luciana Fuster, cuando hace pocas semanas ha terminado con Flavia Laos. Patricio criticó al popular ‘peluchín’.

“Por más periodista que sea o se dice llamar periodista, cuando estudias sabes los parámetros y límites. Sí me molesta porque esas imágenes están desde muy lejos y hay espacios y líneas que se deben respetar”, sentenció.

”Siempre juegan con el morbo, yo si no sé, no opino, no comento y que la gente hable. No hay absolutamente nada, es mi cumpleaños, puedo bailar con una o con tres amigas. A la gente le puede gustar el morbo, pero hay que aprender a respetar”, dijo sin descartar un amorío con Luciana.