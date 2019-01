Patricio Parodi sobre desplante a Emilio Jaime en EEG: "No espero nada, no me interesa arreglar nada"

El ‘guerrero’ Patricio Parodi aseguró que siempre defenderá a su novia, Flavia Laos, de cualquier tipo de ataque, tal como lo hizo con Emilio Jaime.



“Nadie tiene que faltarle el respeto a una mujer, siempre voy a estar ahí para defender a Flavia, a mis hermanas, a toda mi familia. No lo puedo saludar porque no soy hipócrita, desde el año pasado está hablando de mí, de mi novia, de mi relación... no creo que sea una mala persona, pero está mal asesorado”, comentó Patricio Parodi.



¿Esperas unas disculpas por parte de Emilio Jaime?

No espero nada, no me interesa arreglar nada. Su presencia me va y me viene, simplemente no tengo nada que decirle, yo vivo en paz.



¿Ustedes fueron amigos como él comentó?

Es cierto que nuestras familias se conocen y lo conocí cuando tenía 10 o 12 años, y nos habremos visto un año más... pero nunca hablamos por teléfono, no hemos ido juntos al gimnasio ni a discotecas. Ahora solo es un compañero de trabajo.



‘ESTOY TRANQUILO’

​

En tanto, Emilio Jaime dijo que no quiere tocar más el tema de Patricio y espera con ansias las competencias en el reality.



“No sé si exagera, pero cada uno tiene una forma de ver las cosas. Estoy tranquilo, enfocado en el programa. Cuando lo vea lo saludaré, soy respetuoso”, añadió.