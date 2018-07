Patricio Parodi e Ignacio Baladán decidieron fugar el último fin de semana a Lunahuaná para disfrutar de unos días fuera del bullicio de la capital. Pero los participantes de Esto Es Guerra no quisieron hacer este viaje solitos e invitaron a unas señoritas para que los acompañen.

El programa 'Válgame Dios' compartió unas imágenes de Patricio Parodi e Ignacio Baladán al lado de dos jóvenes que, según informes, son argentinas. Ante este 'ampay', los chicos reality decidieron dar su versión de los hechos.

Patricio Parodi aclaró que él es un chico soltero y que no tiene ninguna relación con nadie. Además, el exparticipante del Artista del Año indicó que solo se trató de una salida entre amigos y que ninguna de las chicas es su pareja.

“Fui a pasar el fin de semana largo con mis amigos y la pasamos bien. Acá no va el hecho de que me quiera emparejar con alguien o no, simplemente soy una persona normal como todos. Puedo tener amigos y amigas para divertirme, tengo 24 años” , declaró Patricio Parodi.

Quien también se refirió al supuesto ampay fue Ignacio Baladán. El uruguayo declaró que la cantidad de chicas era mayor que la de varones y que ninguna de ellas pertenecían a la TV. Por eso, negó que hayan viajado en parejitas.

“No me molesta ni me asombra nada. ¿Si viajamos en parejas? No, eran más chicas que nosotros, éramos un grupo grande. No tiene nada de raro o loco que nos vean con chicas. No voy a hablar de ellas porque no son del medio. No tenemos nada que ocultar ninguno de los dos”, manifestó Ignacio Baladán.

El uruguayo mantenía una relación con Silvana Alicia después de coincidir hace algunos meses en su país natal. Además, fue ella quien compartió una fotografía con Ignacio Baladán en Instagram oficializando la relación, pero ninguno ha vuelto a publicar imágenes juntos.