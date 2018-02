Patricio Parodi en Esto es Guerra: "Yo sigo soltero y no hago ningún ‘casting’" [FOTOS]

Patricio Parodi aclaró que está soltero, luego de ser vinculado con Flavia Laos, Génesis Arjona y Janick Maceta.



“Salgo a divertirme porque soy joven, pero no me pueden vincular con cualquier persona con la que me vean. Cada fin de semana dicen que estoy con otra chica. Yo sigo soltero y no hago ningún ‘casting’. Cuando llegue la chica de quien me enamore, se darán cuenta”, manifestó Patricio Parodi, quien aclaró que solo mantiene una amistad con Janick Maceta, modelo que fue presentada como el nuevo jale de ‘Esto es guerra’.



¿Te molesta que digan que Flavia Laos es tu incondicional?

Somos amigos y seguimos teniendo la misma comunicación. Eso (el calificativo de incondicional) viene de otro canal.