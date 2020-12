Patricio Parodi deseó una feliz Navidad con unas fotos ‘hot’ en su cuenta de Instagram. El integrante de ‘Esto es Guerra’ había revelado que se encontraba mal de salud, por lo que no había posteado nada sobre las fiestas navideñas en las redes sociales.

“Merry Christmas (Feliz Navidad)”, escribió ‘Pato’ en la leyenda de unas instantáneas donde aparece mostrando su musculatura.

Patricio Parodi reveló que antes de Navidad le dio fiebre alta, por lo que se preocupó que podía estar contagiado de COVID-19.

“Chicos, veo muchos mensajes de por qué no estoy subiendo tantas stories como antes o por qué ayer no he subido mucho de Navidad. Lo que pasa es que un día antes de Navidad me puse muy mal, fiebre de 39.5 y sentía todo mi cuerpo descompensado, lógicamente me encerré en mi cuarto y ayer me hice mi prueba de hisopado”, escribió ‘Pato’ en su cuenta de Instagram.

Felizmente, tras realizarse el hisopado el resultado fue negativo.

“Gracias a Dios, mi prueba salió negativa lo cual descartaba el virus, aún sigo en cama y estoy por realizarme exámenes de sangre para descartar cualquier otro tipo de enfermedad o algo que haya podido comer que me haya generado esto”, agregó.

Finalmente, Patricio Parodi agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y les dejó una recomendación: “Sigan cuidándose y así también protegerán a los que más quieren”.