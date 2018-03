Patricio Parodi está molesto. El participante de Esto Es Guerra lamentó las declaraciones que tuvo Flavia Laos en el programa 'En Boca de Todos'. La rubia reveló que entre ella y el 'Pato' sí pasó algo, pero su amor fue a escondidas y que todo terminó cuando él viajó a Panamá en donde conoció a Génesis Arjona.

"Yo nunca tuve una relación con Flavia Laos. Nunca llegamos a tener una relación. Cuando tienes una relación, salen para conocerse, ver si son el uno para el otro, y después de eso viene la relación", dijo Patricio Parodi sobre Flavia Laos.

En sus declaraciones, la actriz había dicho que ambos solo pedían delivery porque no salían a ningún lugar, dejando entrever que Patricio Parodi no quería que se supiera sobre sus salidas. El participante de Esto Es Guerra indicó que él jamás tuvo a alguien oculta en contra de su voluntad, pero sí admitió que Flavia Laos había dejado en claro que no era algo que le gustaba.

"Ni a ella ni a nadie la tendría a escondidas, como obligada, como si fuera en contra de su voluntad. No voy a mentir que a ella le incomodaba un poco el hecho de que no le diga para salir a comer, salir en privado y que siempre salíamos en grupo", aceptó Patricio Parodi.

Sobre la supuesta intervención de Génesis Arjona, el chico reality sí se mostró serio y descartó que la panameña haya interferido en sus salidas con Flavia Laos. El participante de Esto Es Guerra sí dejó entrever que las salidas con la rubia habrían terminado durante su estancia en Panamá.

"Yo me fui a Panamá a trabajar. Me fui por orden de la producción, que me a mí por un trabajo. No fui solo, fui con Melissa Loza, con el productor. Allá conocí a Génesis, quien no tiene nada que ver acá. Yo seguía saliendo con Flavia, pero durante el viaje... es que no quiero entrar en detalles"

