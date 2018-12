"Patricio Parodi y Flavia Laos se verán envueltos en un escándalo", aseguró 'Luisa la Diosa del Amor'

Apuertas del 2019, ‘Luisa la Diosa del amor’ lanzó sus predicciones sobre algunos personajes de la farándula para saber cómo les irá en la salud, el dinero y el amor. Éxito, fracasos, nuevos romances y hasta traiciones forman parte de estas revelaciones.



MAGALY MEDINA

Los últimos años no le sonrieron en lo laboral. Sus proyectos no prosperaron como ella hubiese deseado, sin embargo, este 2019 Magaly vuelve por su ‘trono’, tiene todas las ganas y expectativas. Regresa a la farándula, pero con matices. No debe alejarse de su esencia nuevamente, porque si no volvería a fracasar. Hay en el canal gente que no está contenta con su regreso. Va a tener varios roces, debe tener cuidado. Va a exigir mucho y sentirá que no se alcanzan las metas trazadas. Debe ser paciente y sobre todo controlar su estado de ánimo.



Podría tener discusiones fuertes con su esposo, Alfredo Zambrano. Mucho cuidado porque va a derramar lágrimas.



GISELA VALCÁRCEL

Este será un gran año para la ‘Señito’ en lo que a dinero y trabajo se refiere. Nuevos proyectos que serán un éxito, siempre de la mano de su hija Ethel. Sin embargo, en el amor no se le ve acompañada ni saliendo formalmente con un caballero.

Estará envuelta en críticas, debe cuidar mucho sus palabras y expresiones, porque se verá involucrada en un enfrentamiento que dará mucho que hablar.



La salud de un miembro importante de su familia la preocupará.



TILSA LOZANO

Tilsa va a tener un año cargado de emociones. Tiene que ser muy fuerte y controlar la ansiedad y el estrés. Estará envuelta en trámites judiciales. No retoma su relación con Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, con quien discutirá mucho este año. A mitad del 2019 se le relacionará con un hombre mayor que ella y que no pertenece al medio artístico.



BRUNELLA HORNA

La relación de Brunella Horna y Richard Acuña se consolida este año, ya sea en el altar o porque el amor dará frutos.



En cuanto a la televisión, la ‘Wawita’ tendrá proyectos televisivos, pero no prosperan, solo queda en conversaciones. Estará más ligada a los negocios y su nueva vida.



YAHAIRA PLASENCIA

Brillará este 2019. Debe tener paciencia y centrarse solo en su carrera, ya que el amor no le sonríe. Habrá relaciones, pero nada serio y no debe confiar en un hombre que la ronda y es de su entorno.



La esperada internacionalización no se dará el próximo año y cambiaría su estilo musical para captar la atención del público extranjero.



SHEYLA ROJAS

Llega al altar con su novio Pedro Moral. Es un amor verdadero y fruto de esa unión llegaría su segundo hijo para la conductora de ‘Estás en todas’. En el amor, salud y trabajo a Sheyla se le ve feliz y plena. Cuidado con las habladurías y que haga oídos sordos a las críticas.



MICHELLE SOIFER Y KEVIN BLOW

Habrá muchos destapes para la parejita. El cantante dominicano se verá envuelto en un ampay, es posible que ‘saque los pies del plato’ y no sería la primera vez.



Michelle no debe confiar demasiado. Además, regresa al quirófano, tendrá una operación de la cual saldrá muy bien. En los negocios se le ve victoriosa, pero en el amor mucho cuidado antes de dar un paso importante, como el matrimonio.



PATRICIO PARODI Y FLAVIA LAOS

Se verán envueltos en un escándalo. La relación dará que hablar por una tercera en discordia. Sin embargo, Flavia perdonará a Patricio.