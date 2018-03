Patricio Parodi: Flavia Laos lo califica de 'poco caballero' por negar romance [VIDEO y FOTOS]

Flavia Laos llamó ‘poco caballero’ a Patricio Parodi, después que el ‘guerrero’ negó que tuvieran un ‘romance’. “Si lo conté es porque fui víctima de muchos ataques y apodos, como ‘la incondicional’, y él nunca me defendió”, indicó.



Entonces quedó como poco caballero al negar que tuvieron algo.

Obvio, nada caballero y, bueno, él quedó mal. Al comienzo pensaba que era mejor mantenerlo en privado, pero después, cuando a la prensa le das lo que quiere, que es aceptar que estás en una relación, ya te dejan en paz.

¿Has hablado con Patricio?

No, este tema está cerrado, pero no quiero llevarme mal con él, normal ser amigos.

Dijiste que él no te ha dado los mejores besos.

Hablé lo que es, yo soy bien franca y digo las cosas como son. Acá no miento.



¿Te sientes más tranquila?

Sí y creo que no tengo que dejarme pisar el poncho por nadie.