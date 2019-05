¿Se acabó el amor? Mucho se ha especulado en los últimos días sobre la relación de Flavia Laos y Patricio Parodi. Si terminaron, se dieron un tiempo o si los escándalos con Sheyla Rojas enfriaron el romance, son algunos de los rumores que más fuerza han cobrado entre sus seguidores.

Pedro Moral confirmó que Sheyla Rojas envió una foto en bikini a Patricio Parodi, presa de los efectos del alcohol, según el testimonio del empresario; hecho que enfureció a Flavia Laos.

Además, Sheyla Rojas compartió unas fotografías con la madre de Patricio Parodi demostrando así que mantienen una buena amistad a pesar del fin de su relación con el guerrero. ¿Esto habrá molestado a Flavia Laos?

¿Patricio Parodi y Flavia Laos terminaron su relación por escándalos con Sheyla Rojas?

Lo cierto es que ambos, Patricio y Flavia, se han encargado de desmentir los rumores y asegurar que ambos se mantienen juntos a pesar de que ya no se exponen con tanta frecuencia en redes sociales.

"Nosotros no exponemos casi nada. Nos gusta tener nuestro espacio, el único espacio en el que nos ven juntos es en YouTube. Sí estamos. Cuando estoy con él, ya no subo tantas historias con él. No hemos terminado, pero ya no estamos exponiéndonos mucho", dijo Flavia Laos en entrevista con Trome.

"No tengo porque prohibirle nada. Como no le voy a prohibir que vaya a la despedida de una amiga. No la he visto mucho el último fin de semana. Me parece 'tonto' que piensen que porque no subo algo junto se especule que ya no estamos. Si hubiésemos terminado, ella o yo los primeros en contar ese tipo de cosas", agregó Patricio Parodi.