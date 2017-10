Génesis Arjona, la panameña que parece haber conquistado el corazón del inquieto Patricio Parodi, demostró ser muy ingenioso a la hora de mandar saludos de cumpleaños. O al menos lo es cuando quiere saludar al Pato.

La panameña subió un video en sus redes sociales, en el que saludaba al que fue su compañero de competencia por un breve tiempo, Patricio Parodi. El saludo de Génesis Arjona no pasó desapercibido por el público.

Es que Génesis Arjona no decidió grabar un video en el que saludaba y mandaba buenos deseos a Patricio Parodi de manera normal. La panameña buscó la manera de hacer su saludo más divertido e ingenioso.

Por esa razón, en el video que subió Génesis Arjona a sus redes sociales se le ve pasando carteles en los que le escribía sus sentimientos de corazón a Patricio Parodi.

"Hoy es un día muy especial para ti. Deseo que la pases súper bonito en tu día, junto a tus seres queridos. Primero agradecerle a Dios por darte la vida y que te llene de felicidad y sobre todo salud", escribió Génesis Arjona a Patricio Parodi.

"Estamos a 2 072 kilómetros de distancia por ahora. Gracias por lo que eres. Gracias por hacerme reír a la distancia. Sé que no podemos estar juntos en este día tan especial. De verdad siento mucho no estar a tu lado en este momento", escribió Génesis Arjona a Patricio Parodi.

Así, Génesis Arjona reveló que a pesar de la distancia, ella y Patricio Parodi siguen manteniéndose en contacto y comunicación. Además, su mensaje parece ser muy cercano para una amiga que solo conoció por unos días. ¿Será que los guerreros están en algo más serio?

Por su parte, Patricio Parodi se mostró agradecido por el mensaje aunque confesó que no lo había visto. "Un muy bonito detalle. En realidad no lo había visto. Agradecerle a Génesis y ya le escribiré. Fue algo ingenioso, en realidad no se me habría ocurrido. Me agarró frío, me agarró de sorpresa", aseguró el Pato.

Patricio Parodi

