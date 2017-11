Patricio Parodi y Génesis Arjona: Sheyla Rojas marca distancia de ambos [VIDEO]

Sheyla Rojas decidió marcar distancia con Génesis Arjona y Patricio Parodi.



“Bienvenida eres al programa, Génesis Arjona, no hay problema. El pasado no se mezcla con el presente”, dijo Sheyla Rojas. También comentó que Alejandra Baigorria se incomodó con la panameña porque es amiga de Patricio Parodi.



“‘Ale’ dejó en claro que ella no era su tipo de chica, lo hizo porque son amigos y esa es la raíz del asunto (las diferencias entre Baigorria y Génesis Arjona)”, contó Sheyla Rojas.

Genésis Arjona opina esto de Sheyla Rojas