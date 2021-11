Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron protagonistas de un nuevo ampay de Magaly Medina. Ambos chicos reality fueron captados dándose un apasionado beso en una playa de Paracas y en medio de cercanos amigos. Sin embargo, estas imágenes no habrían sido tomadas a bien por las hermanas del ‘Pato’.

María Fernanda y María José Parodi, hermanas de Patricio Parodi, respondieron algunas preguntas en su Instagram ‘Twosidesblog’ y dejaron entrever que Luciana no es bienvenida a su familia por cómo se ha dado el romance.

Como se sabe, las hermanas gemelas del participante de Esto es Guerra son íntimas amigas de Flavia Laos, expareja de Patricio y quien en su momento pidió que Luciana respete los códigos de amistad, pues ellas también eran amigas.

Una usuaria les preguntó a las hermanas de Patricio por los códigos y qué consejo darían, por lo que ellas responden de manera contundente. “Si no hay códigos, no hay nada. Chau chau esas amistadas”, escribieron.

Otra pregunta similiar se repite: ¿Si sientes algo por el ex de tu amiga, qué harías?, le preguntan. Sin embargo, las gemelas responden enfáticamente.

“Jamás me metería con el ex de una amiga. Siento que eso es malísimo. Yo valoro demasiado las amistades que tengo y las adoro. Además, hay tantas personas en el mundo”, remarcaron.

Ahí no quedó todo, las hermanas precisaron que con Flavia Laos no están peleadas, sino que no se han visto porque no han coincidido últimamente, pero pronto.

MIRA EL AMPAY DE PATRICIO Y LUCIANA

CONFIRMADO. Magaly TV La Firme reveló un ampay entre los chicos reality Patricio Parodi y Luciana Fuster, quienes se dan su apasionado beso durante sus vacaciones en una playa de Paracas. Pese a que en varias ocasiones lo negaron, hoy su romance queda al descubierto.

En las imágenes que presentó el programa de Magaly Medina esta noche se observa cómo Luciana Fuster le da un apasionado beso al ‘Pato’ Parodi. Además, se revelan videos de cómo la estuvieron pasando el fin de semana.

¡AMPAY! Patricio Parodi y Luciana Fuster son captados besándose en una playa de Paracas. Video: Magaly TV La Firme