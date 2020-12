Patricio Parodi y Flavia Laos están en el ojo de la tormenta luego que la modelo confirmara que están distanciados. El popular ‘Pato’ dijo este viernes que ‘no está nada dicho’ y que aún tienen muchos temas que resolver y conversar.

Al respecto, Rodrigo González consideró que la parejita se peleó pero ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. Asimismo criticó que por un mes de estar distanciados tomaran la decisión de alejarse sentimentalmente.

“Cada uno tiene que crecer por su lado profesionalmente, si tú quieres a la persona con la que estás y sabes que está de viaje porque le conviene, no vas a terminar porque es complicado llevar una relación así. Las relaciones no son así en la vida real”, indicó Peluchín, asegurando que las parejas tienen sus actividades personales y no deben estar todo el tiempo ‘pegados’.

Por otro lado compartió una publicación de redes sociales de Patricio Parodi, donde habla del rol de ‘las personas que merecen estar en tu vida”. “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Esa es la gente que necesitas en tu vida”, escribió el chico reality.

“¿Por qué no arrobaste a Flavia?... esto es para ella”, dijo indignado Rodrigo González. “Qué importa que seas tú el que llama. La relación es de los dos. Si tú vas a estar menos tenso, por qué no llamas tú. Y eso va para todos los que me están viendo”, agregó entre risas.

TROME - Patricio Parodi le manda tremenda indirecta a Flavia Laos