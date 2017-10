Patricio Parodi sobre Ivana Yturbe: "Ella es mi amiga, me da pena que digan todas estas cosas" [VIDEO]

El ‘guerrero’ Patricio Parodi desmintió haberle enviado un audio a Ivana Yturbe, pues la respeta por ser la expareja de su hermano Ike y actual novia de su compañero Mario Irivarren.



“Ella es mi amiga, me da pena que se digan todas estas cosas. No tiene pies ni cabeza, porque es la enamorada de mi amigo Mario (Irivarren). Todo lo que dicen es una falta de respeto, soy una persona criada en un buen hogar, con valores y no me metería con la expareja de mi hermano”, enfatizó Patricio Parodi.



También reconoció que suele darle ‘like’ a las fotos de Ivana Yturbe, pero también a otras publicaciones en redes sociales, y que eso no significa algún tipo de relación.