¿La aprueba? La mamá de Patricio Parodi, Verónica Costa, habló con América Televisión y declaró sobre la relación de su hijo con la panameña, Génesis Arjona. Además, se animó a revelar si la recibiría en su casa.

Como recordamos, Patricio Parodi viajó a Panamá para participar en el programa reality de Esto Es Guerra en ese país. Ahí, el peruano conoció a la panameña Génesis Arjona. Todo parece indicar que los dos vivieron un fugaz romance.

Cabe resaltar que Patricio Parodi estuvo involucrado con Flavia Laos durante el tiempo en el que viajó a Panamá. Nunca se confirmó la relación pero todo hacía indicar que los chicos reality eran pareja. Eso no detuvo al pato de conquista a Génesis Arjona.

Pero, ¿qué opina Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi, sobre la nueva conquista de su hijo? Al parecer, la mamá no tiene problemas con las andanzas de su retoño. En la entrevista con América Televisión, la señora se mostró muy abierta a la idea de una relación de su hijo con Génesis Arjona.

En el programa, 'En Boca de Todos', le preguntaron a la mamá de Patricio Parodi, Verónica Costa, si estaría de acuerdo con la visita de Génesis Arjona a Perú. Incluso llegaron a insinuar la posibilidad de que se quede hospedada en su casa.

¿Qué respondió la mamá de Patricio Parodi? “Todas las amigas de patricio, son bienvenidas. Claro que sí, tengo un cuarto de huéspedes”, contestó Verónica Costa de manera tranquila. Es decir, a la mamá del Pato no le molesta para nada la presencia de Génesis Arjona en su casa de familia.

En el programa también le preguntaron si consideraba que la panameña, Génesis Arjona, era una buen partido para su hijo, Patricio Parodi. “La he visto en televisión, me parece una chica súper guapa pero hasta que Patricio no me presente a la oficial, no voy a decir nada”, contestó tajante Verónica Costa.

Patricio Parodi y Génesis Arjona

