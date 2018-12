Patricio Parodi pone a prueba su inglés en un autoservicio de comida rápida y la cara de la trabajadora lo dice todo

Después de haber tenido algunos problemas para viajar a Estados Unidos, Patricio Parodi y Flavia Laos ya se encuentran en Miami disfrutando de sus días de vacaciones antes de la llegada del 2019. La parejita ha compartido en sus cuentas de Instagram cómo van sus días juntos.

Una de las recientes publicaciones en redes sociales de Flavia Laos mostró un divertido momento de su pareja, Patricio Parodi en un autoservicio de comida rápida haciendo el pedido. En el video de Instagram se ve al guerrero hablando en inglés.

Cuando la joven le entrega el pedido a Patricio Parodi, él empieza a pedirle las cremas, mientras se escucha cómo Flavia Laos se burla de su inglés. Ante esto, el participante de Esto Es Guerra decide preguntarle a la cajera si entendía su inglés.

Patricio Parodi habla en inglés

"Do you understand me the order (sic)?" // [¿ Entendiste lo que dije? ¿La orden que pedí?], dijo Patricio Parodi a la vendedora. Ella responde: ¡Sí! Sin embargo, el guerrero siguió insistiendo en su inglés: "o I speak terrible english? Terrible english, no? (sic) // [Estoy hablando terrible inglés ¿no?]

Ante esto, la joven ya no responde y solo atina a decir: 'Ok, bye', esperando atender a otro cliente. Flavia Laos se burla del inglés de su novio Patricio Parodi y le pide que ya se apure. "Ya chau, quiere que te vayas", exclama la rubia.