Patricio Parodi y Luciana Fuster ya se encuentran en Lima después de sus largas vacaciones por Europa. La pareja fue presentada el miércoles 18 de enero en la nueva temporada de “Esto es Guerra”.

Y en un reciente encuentro con las cámaras de “América Espectáculos” no pudieron evitar ser consultados sobre las comparaciones que han hecho en redes sociales, respecto al viaje que realizó tiempo atrás Flavia Laos y Austin Palao por Europa.

Según un video que circula en TikTok, los integrantes de “Esto es Guerra” habrían copiado el mismo estilo de fotos que se registraron Flavia y Austin en los atractivos turísticos de Venecia y Roma.

Al ser consultado sobre el tema, Parodi aseguró que durante su viaje no ha tenido el tiempo de ver las comparaciones que surgieron en redes sociales. “No he estado ni viendo lo que ha estado rebotando acá porque sé que muchas cosas dejaron grabadas y recién hemos vuelto ayer (martes 17 de enero) y he estado reanudando mis cosas en la televisión”, puntualizó.

Sin embargo, resaltó que prefiere ignorar esos comentarios y enfocarse en su felicidad. “Pero no, nadie va a dañar nuestra felicidad, lo feliz que la estamos pasando, sin hacerle mal a nadie y eso es lo que importa, buenas vibras este 2023″, añadió.

Luciana, quien estaba a su lado al momento en el brindó las declaraciones a “América Espectáculos”, prefirió no emitir ningún comentario y solo atinó a regalar una amplia sonrisa a la cámara.

¿Patricio y Luciana ya tienen planes de matrimonio?

¿Patricio Parodi y Luciana Fuster se casan? En la noche de este miércoles 18 de enero se estrenó la nueva temporada de “Esto es guerra” y la conductora Johanna San Miguel sorprendió a más de uno con revelación.

Esta situación se dio durante la presentación de Luciana. Resulta que ‘La mamá leona’ indicó que la joven modelo está a punto de recibir su anillo. “Ella habla muy bien y se desenvuelve bien porque trabaja en la radio. Es inteligente y tiene un cuerpazo”, comentó Johanna al momento de presentar a Fuster.

“Ella está regia, espectacular y está enamorada, o sea está a punto de que le den el anillo” , agregó San Miguel durante la presentación de la pareja sentimental de Patricio Parodi.

El comentario de la conductora de “Esto es guerra” encendió las alarmas y podría haber un pronto compromiso entre el popular ‘Pato’ y Luciana.

