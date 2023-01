Luciana Fuster viene siendo cuestionada luego de reconocer que se realizó un retoquito estético en la nariz con ácido hialurónico, luego de afirmar que no se había hecho ningún proceso y solo era maquillaje. En América Hoy, su pareja Patricio Parodi no dudó en defenderla y sacar pecho por ella.

No obstante, el guerrero aclaró que cree que si bien cada uno es libre de hacerse lo que quiera en el cuerpo, todo exceso no es bueno.

Patricio Parodi respaldó a su enamorada Luciana Fuster luego de que ella anunciara que se iba a preparar para gala de 'Miss Perú', el capitán de los guerreros sostuvo que tiene todo el potencial de ganar el certamen nacional y hasta podría darnos una corona internacional. (Fuente: América TV)

“Lu es una chica preciosa ¿yo estoy en contra o favor de las operaciones? Yo creo que cada uno es libre de hacerse lo que quiera, es su cuerpo, creo que todo, mientras no sea en exceso, es normal”, dijo a América Hoy.

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre su nariz?

A través de Instagram, Luciana Fuster habló sobre el ‘arreglito’ que se hizo en la nariz y remarcó que no lo dijo antes porque no lo consideró necesario.

“Recibo muchos mensajes de chicas que preguntan dónde me puse el ácido hialurónico en la nariz. Es la primera vez que lo cuento, no lo había hecho porque nunca me pareció relevante, pero ya está. Les voy a pasar el dato, porque es bueno dar una recomendación”, indicó.

