Patricio Parodi quiso conversar con sus seguidores, pero terminó 'troleado' por su propia madre | FOTOS

Patricio Parodi es uno de los chicos reality que más seguidores tiene en Instagram. Los más de 1 millón 100 mil fanáticos del participante de Esto Es Guerra siempre están pendientes de las publicaciones del joven de 24 años.

En la última publicación que Patricio Parodi hizo en Instagram, les preguntó a sus seguidores qué planes tenían para el fin de semana y qué le recomendaban hacer: salir o quedarse en casa. Ante esto, recibió todo tipo de comentarios.

Pero uno de los que más llamó la atención fue el de su madre, Verónica Costa. A través de su cuenta Instagram, la mamá de Patricio Parodi decidió enviarle un mensaje que contó con los 'Me gusta' de más de cien personas.

"¿Qué tal si te quedas con tu mami y me engríes un poco?", fue lo que escribió en Instagram Verónica Costa. Al ver la respuesta de su mamá, Patricio Parodi no dudó en responderle para no quedar mal frente a sus fans.

"Siempre te engrío ¿ok?", escribió el participante de Esto Es Guerra. La mamá de Patricio Parodi solo respondió con un "ya sé" junto a varios emoticones amorosos para su hijo. Verónica Costa tiene cuatro hijos y comparte fotografías a su lado en su cuenta Instagram.

Verónica Costa, madre de Patricio Parodi Verónica Costa, madre de Patricio Parodi

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.