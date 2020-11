El ‘guerrero’ Patricio Parodi afirmó que tiene planes serios para el futuro con Flavia Laos, pero van paso a paso. La parejita tiene una relación de dos años y asegura que ‘ha colgado los chimpunes’.

“Sí, hay planes a futuro, son temas que converso con ella en privado y Dios quiera que sigamos así de contentos por muchos años más, y que se puedan dar todos los proyectos que queremos”, comentó el ‘Pato’ en ‘En boca de todos’.

En otro momento, señaló que se siente bien con la convivencia con Flavia Laos, y que se ha vuelto un hombre casero.

“Hace dos años que ‘colgué los chimpunes’, estoy feliz en mi nueva etapa, tranquilo y enfocado en mi trabajo. Enamorado y hogareño, muy casero”, agregó el ‘guerrero’.

Respecto a la posibilidad del matrimonio, dijo que lo han conversado pero van paso a paso.

“Nosotros hemos conversado al respecto, pero no nos queremos adelantar a nada, estamos viviendo nuestra vida paso a paso, haciendo lo que nos gusta y creciendo profesionalmente”, indicó.

En otro momento, señaló que no cambiaría los defectos de la actriz, pues así se enamoró de ella.

“Flavia me gusta con sus defectos y virtudes. Si yo corrijo sus defectos, entonces dejaría de ser la chica que conocí y de la que me enamoré. Pero siempre conversamos para mejorar un poquito, para que los defectos no sean tan notorios”, finalizó Parodi.