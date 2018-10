Patricio Parodi sobre relación con Flavia Laos: "No ha sido de un día para otro porque estuvimos saliendo" | FOTOS

El ‘guerrero’ Patricio Parodi contó que está muy enamorado de la actriz Flavia Laos y que ahora viven una excelente etapa.



“Estoy muy feliz, la quiero muchísimo, me siento muy enamorado. Estamos empezando una relación, no ha sido de un día para otro porque todo el año pasado estuvimos saliendo, pero no se dieron las cosas. Solucionamos los problemas que teníamos y estamos juntos, hay química”, dijo el ‘Pato’.



Luego, reveló que su familia sí conoce a la actriz y la tratan con mucho cariño.



“Mi madre la conoce, bueno, toda mi familia y la tratan muy bien, están súper contentos con ella”, agregó Patricio Parodi.

Sin embargo, dice que en esta oportunidad cuidará su relación y que solo expondrá en redes sociales lo necesario.



“Publiqué en mis redes lo que mis amigos y gente cercana ya sabía. Lo mejor es mostrar lo menos posible”, agregó.



Por otro lado, Flavia Laos comentó que el ‘guerrero’ es muy detallista con ella.



“Es cariñoso y me engríe, siempre me saca una sonrisa. Nuestra relación recién empezó el último domingo (cuando estaban de viaje en Cartagena), pues me preguntó si quería ser su enamorada”, reveló la actriz.