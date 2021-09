Patricio Parodi se mostró incómodo luego de haber sido vinculado con Luciana Fuster y Rosángela Espinoza en estas últimas semanas. Rous alimentó los rumores luego de decir que era ‘coqueto’ y él le contestó con todo.

“Ay Rosángela, qué voy hacer, Rosángela dice que soy coqueto... yo soy normal, no te voy a decir que soy un picaflor pero tampoco soy una santa paloma”, dijo el popular Pato en declaraciones para América Espectáculos.

Asimismo, se refirió a las palabras de la ‘chica selfie’, quien dijo que si lo relacionan con Luciana Fuster ‘debe ser por algo’. “Que no venga a decir cosas de otras personas porque después se le pueden rebotar exactamente igual cuando hablen de ella y creo que no le va gustar. Yo también podría decirle, si están hablando de por es por algo y nada que ver”, agregó el chico reality de Esto es Guerra.

Patricio Parodi aseguró que siempre acostumbran vincularlo con sus amigas cuando está soltero. “No tienen pruebas, solo porque paramos juntos, viajamos en grupo, salgo hablando con ella... nos tomamos una foto en grupo todos y porque salgo al costado de ella ya estamos en coqueteos”, dijo.

Finalmente lamentó que estos rumores sean incómodos para Flavia Laos. “Es incómodo para todos, para mí, para Luciana, para mi ex, para cualquier persona en general que pueda estar involucrada. Es un poco incómodo que empiecen a inventar cosas de alguien”, concluyó el Pato.

FLAVIA LAOS SE PRONUNCIA

Luego de una larga estadía por Estados Unidos, Flavia Laos regresó al Perú y fue consultada por los rumores de una posible relación entre Luciana Fuster y su expareja Patricio Parodi.

La actriz de “Ven, baila, quinceañera” señaló a las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” que siente lástima por Luciana Fuster, ya que habría sido envuelta en un lío amoroso sin pruebas.

“La verdad hasta me da un poco de pena Luciana porque la paran vinculando con bastantes personas. De hecho la prensa, a veces sin pruebas, puede decir cosas que de repente no son y que sí manchan la imagen”, lamentó.

Asimismo, consideró poco probable que la chica reality sostenga un romance con el capitán de los “Guerreros” pues existen códigos.

“Ya me ha pasado a mí antes, entonces la entiendo como mujer. Hasta a mí, en algún momento, me metieron a Ignacio porque estuve con él en Miami, solo por estar en el mismo lugar. Aparte, Ignacio es el mejor amigo de Patricio, y, además, Ignacio ha estado con Luciana, así que no hay forma”, añadió.

