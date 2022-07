Alejandra Baigorria y Patricio Parodi protagonizaron una tensa discusión en el set de “Esto es guerra”. La integrante de “Los Combatientes” indicó que su compañero no asistió a una parrillada del elenco del reality porque se realizó en la casa de Said Palao, hermano de Austin Palao.

“No va a la parrilla porque es en la casa de la familia Palao. Así como él se mete en mi conversación, yo también me voy a meter”, expresó Alejandra en pleno programa en vivo de “Esto es guerra”.

Parodi no se quedó callado y le pidió a la producción que corrija a Alejandra por meterse en su vida personal.

“Ale no inventes cosas... como tú dices, hay que tener tino y no meter cosas personales. ¿Quieres que te saque cosas personales? No creo, pero tranquila porque yo no voy a caer tan bajo como tú”, sentenció.

Baigorria no se mostró intimidada y respondió a su fiel estilo: “Saca lo que quieras, yo no tengo vergüenza. Tú si tienes cosas que esconder. ¡Ubícate chibolo!”.

VIDEO RECOMENDADO Fuerte cruce de palabras de Patricio y Alejandra Baigorria

Como se recuerda, Patricio Parodi tuvo una relación con Flavia Laos, actual pareja de Autin Palao. Todo parece indicar que el líder de “Los Guerreros” prefiere mantener su distancia con Said Palao y su familia.

Actualmente, Patricio tiene un romance con la modelo Luciana Fuster, examiga de Flavia Laos.

TE PUEDE INTERESAR

Diego Bertie: ¿Quién es Viviana Monge, su exesposa y madre de su hija y por qué se separaron?

¿Olvidó a Peña? Tepha Loza se muestra abrazando a misterioso galán y le dedica tierno mensaje: “Amor de mi vida”

Alondra García Miró olvida a Paolo Guerrero y se luce con misterioso galán en Europa

Claudia Serpa se defiende tras grabar ‘live’ durmiendo en TikTok: “La gente te da regalos y esos regalos son igual a dinero”