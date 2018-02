¿Patricio Parodi está soltero? [VIDEO y FOTOS]

Patricio Parodi aseguró que está soltero y aclaró que solo mantiene una relación amical con Agostina Glescic, de nacionalidad argentina y con quien está siendo vinculado sentimentalmente.



“Ella no tiene nada que ver con el medio artístico, así que prefiero no mencionarla. Por supuesto que es mi amiga y no estamos saliendo. Pueden especular mil cosas, pero somos amigos. Si tuviera algo que esconder, no saldría en videos con ella”, sostuvo Parodi en el programa ‘En boca de todos’.



