La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, decidió bautizar a su hijita Aitana el pasado viernes 14 de octubre. Entre los invitados estuvieron el popular Pato, sus amigos más cercanos y familiares, además de la novia del chico reality, Luciana Fuster.

En sus redes sociales, Patricio compartió varias imágenes de lo que fue la celebración de su sobrina, con la mesa de bocaditos, la torta y emotivas imágenes de la pequeña junto a su familia.

Pero no solo el ‘Pato’ compartió instantáneas del momento familiar, sino que Luciana Fuster también se atrevió a publicar fotos del evento. En sus post, se muestra al lado de Majo Parodi, la pequeña Aitana, Patricio Parodi y la pareja de Majo. Además, mostró el hermoso vestido celeste que vistió en esta fecha especial.

“Qué dia tan lindo”, escribió la chica reality junto a la foto donde se le ve en el bautizo de la bebé con un vestido celeste de manga larga, una cartera blanca y stilettos.

Luciana Fuster se lució al lado de Patricio Parodi, su cuñada, la bebé y la pareja de Majo.

AUSTIN PALAO CONSIDERA UN ‘ERROR’ SU ROMANCE CON LUCIANA FUSTER

El programa ‘Magaly TV, la firme’ emitió un informe sobre la carrera musical de Emilio Jaime, quien ahora se hace llamar Emil. El exchico reality expresó que se siente contento con esta nueva faceta artística y que vino a Perú a grabar un nuevo videoclip.

Durante la nota, Emil confesó que ha retomado su amistad con Austin Palao: “Nos amistamos hace cuatro meses, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en una discoteca. Es una amistad que quiero cuidar muchísimos, me costó muchísimo recuperarla”.

El reportero de Magaly aprovechó para preguntarle al cantante acerca de la relación que tuvo con Luciana Fuster: “¿Te arrepientes de haber estado con Luciana?”, a lo que Emilio respondió: “Más que el haber estado con ella, del error que cometí. Me arrepiento de lo que hice (...) Perdí una amistad que valoraba muchísimo”

Por último agregó: “Esa mochila ya me la quité, sentía que tenía que hablar con él (Austin), pedirle perdón. No estuvo bien lo que hice, lo reconozco, me arrepiento”, expresó Emilio Jaime

