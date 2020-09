Patricio Parodi fue sorprendido por los usuarios que se conectaron a su transmisión en vivo que realizó en su página de Facebook. El guerrero fue víctima de bromas que le hicieron sus seguidores relacionado al escándalo que generó la difusión del ’ampay’ de Luis Advíncula y Sheyla Rojas.

Patricio Parodi, expareja de Sheyla Rojas, reconoció que viene siendo víctima de crueles bromas por el destape del affaire de la conductora de ’Estás en todas’ con el futbolista de la selección.

“Todos sus comentarios me dan risa. Son bien malcriados. No puedo leer todos. Hay otros que me encantaría leerlo, pero tampoco se puede”, dijo Patricio Parodi al ver la avalancha de comentarios sobre el tema.

Patricio Parodi es troleado con Sheyla Rojas y Luis Advíncula TROME

“Papi, saludos a tu hermano de .... Advíncula, te quiere dar una silla de ruedas”, se escucha en un audio en la transmisión que realizaba Patricio Parodi en Facebook.

“Que malcriado, cómo va a ser eso. Te fuiste avance, loco”, dijo Patricio Parodi, entre risas, luego de escuchar el saludo que se reprodujo automáticamente en su computadora.

En otro momento, el guerrero dijo que, de todos los integrantes de la selección peruana, se lleva mejor con ’La Foquita’. “Conozco a Farfán, es el único que conozco a más que la mayoría. Es con quien me he hablado más veces”, agregó.