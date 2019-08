Patricio Parodi volvió al mundo de los videojuegos y ahora hace streaming de Dota 2 y Fornite

A pesar de que es conocido por Esto es Guerra, Patricio Parodi reveló que tiene otra faceta muy diferente. Y es que el chico reality contó que hace algunos años estaba inmerso en el mundo de los videojuegos y juegos en línea y que tras una larga pausa, ha retomado su hobby.

Conocido en Facebook como Patricio "Sigma" Parodi, el Pato volvió a presentar actividad en su fanpage hace dos semanas. Al momento, ya cuenta con 47 mil seguidores que participan en sus concursos y ven sus streaming de Dota 2 y Fornite.

"Hace tiempo yo stremeaba. Tenía mi fanpage y todo porque también jugaba profesionalmente, entonces por ahí tenía un público que me seguía. Lo dejé por años y hace poco he vuelto. He cambiado un poco de videojuegos y obviamente el público se renueva", dijo Patricio Parodi a América Espectáculos.

Según el programa, en un primer momento Flavia Laos se mostraba incómoda con el pasatiempo de su pareja, pero finalmente se ha adaptado, según posteó el mismo Pato Parodi en sus redes sociales.

"No pasa nada. Es mi hobby. A ver, yo no voy a dejar de estar con ella por jugar. En mis ratos libres yo juego y aprovecho en stremear, conservar con mis seguidores y hacer sorteos", dijo.