PERDIÓ LOS PAPELES. Patricio Parodi reaccionó de manera muy violenta con Ignacio Baladán, cuando ambos jugaban ‘Free fire’ juntos. “Ignacio de m... qué ch... rompes la pared idiota... por qué rompes la pared, por qué ch... la rompes hue..., era de subida”, dijo agresivamente.

“¿Por qué me gritás boludo? Si vos la empezaste a romper la pared”, contestó el uruguayo en actitud sumisa. “Porque la dejé ahí para cargar, romper y salir con balas huev...”, contestó el Pato indignado.

El video fue compartido por Instarándula en sus historias y Samuel Suárez recordó que Paula Manzanal dijo que Ignacio le había contado algunas cosas fuertes sobre Patricio Parodi. “Ya después de ver cómo lo trata, ya me imagino lo que le dice a Paula”, comentó el popular Samu.

Asimismo, aseguró que comprende la ‘calentura del juego’, pero aún así no permitiría que alguien lo humille de esa forma frente a varias personas. “Se ve que esa amistad es recontra tóxica, lo tratan como zapatilla y sumiso Ignacio. Está claro que no es la primera vez que Patricio lo trata así, felizmente el chico no era violento”, dijo el periodista de espetáculos.

Finalmente, aseguró que el juego no puede ser la excusa para sacar su lado más agresivo y normalizar el trato. “También existen amistades tóxicas”, agregó.

PAULA ECHA A IGNACIO

Paula Manzanal usó su cuenta de Instagram para responder a Ignacio Baladán, quien dijo que ‘ya no le gustaba la manzana’, en referencia a lo que fue su relación amorosa con la modelo. La rubia llamó ‘poco hombre’ e ‘hipócrita’ al chocolatero por sus declaraciones.

“A mí qué me importa si le gusta la manzana, el plátano, la chirimoya o la papaya”, empezó diciendo la modelo para luego lanzar una tremenda bomba sobre su ex. “Solo les quiero decir, si toda la gente que se estuvo riendo en el programa, burlándose, supiera realmente lo que Ignacio dice de ellos, créanme que ninguno le daría tanta risa”, dijo.

En otro momento, Paula dio a entender que Ignacio Baladán ‘raja’ de sus compañeros de Esto es guerra. Según menciona, el uruguayo ‘es un falso’ porque incluso habló de Patricio Parodi a sus espaldas.

“Si dije que era un falso, es porque lo es, es un hipócrita. ¿Cómo va a decir que las fotos son antiguas? Ay, no mi amor. Si yo dijera todo lo que dices de tus amiguitos. Empezando por Tommy y terminando en el Pato Parodi”, precisó.

Finalmente, Paula Manzanal indicó que nunca habló mal de Baladán pero tras ver los comentarios que hizo en Esto es guerra, todo parece indicar que el uruguayo colmó su paciencia.

