MELOSITOS. Luciana Fuster ya confirmó que está saliendo con Patricio Parodi y, a pesar de que él se niega a oficializar a la modelo, la parejita ha decidido no esconderse más. Esta vez, en un video de Instarándula, se les pudo ver bailando abrazados en la fiesta de cumpleaños de Ale Fuller, íntima amiga de Fuster.

“Mientras las ratujas celebramos nuestros premios, mira quién abraza como koala al Pato morboso”, indicó una usuaria de Samu Suárez que compartió la grabación.

En la misma publicación, Rafael Cardozo comentó y dijo: “El oráculo ya sabíaaaaaaaa”. Precisamente, el exchico reality apareció en el programa de ‘Esto es Habacilar’ para gritar a los cuatro vientos de Luciana y Patricio eran enamorados.

“Yo soy el oráculo y lo sé todo. Patricio y Lucianita están. Ellos son pareja, confirmado. Tengo una foto. Pare de sufrir”, indicó el último viernes.

Patricio Parodi asado por pedidos para oficializar a Luciana Fuster

Luciana Fuster fue la primera que se cansó que especulen sobre su “supuesta” relación con el ‘Pato’ Parodi y aseguró: “Estoy saliendo con Patricio, si es lo que todos quieren saber, en algún momento de repente diremos que somos oficiales. No hay apuro de parte de ninguno, todo está cool”.

No obstante, el exparticipante de Esto es Guerra pegó el grito en el cielo y pidió que respeten su vida privada, ante los pedidos de oficializar a Luciana.

“No tengo porqué salir a decir algo que el otro quiere que yo diga, ni cuando él quiere, ni cómo, ni dónde. Los que están llevando esta relación son Luciana y yo. Si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo mucho más allá de lo que nosotros queramos, se tiene que respetar y punto. Somos figuras públicas y mostramos lo que queremos mostrar”, expresó el ex de Flavia Laos.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi y Luciana Fuster ya no se esconden y son grabados abrazados en fiesta de Ale Fuller (Video: Instarándula)

TE PUEDE INTERESAR