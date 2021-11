El reciente ampay de Patricio Parodi y Luciana Fuster sigue dando qué hablar. Y es que la parejita ha recibido varias críticas, sobre todo la chica reality, por haber ‘traicionado’ la amistad de Flavia Laos, la ex del Pato.

Al ser consultada por el supuesto romance entre los integrantes de Esto es Guerra, la conductora del reality, Johanna San Miguel, se hizo la desentenida y aseguró jamás haber visto actitudes románticas entre los dos.

En entrevista con Choca Mandros, de Estás en Todas, la también actriz se sinceró sobre lo que vio de Luciana y Patricio en el set de EEG. “Te voy a ser bien sincera, no tengo la menor idea si está enamorado o no está enamorado, si está con ella o no está con ella”, dijo la popular ‘Chata’.

En ese sentido agregó, a manera personal, que jamás los ha ‘visto en arrumacos’.

