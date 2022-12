A través de sus respectivas redes sociales, Patricio Parodi y Luciana Fuster compartieron con sus fanáticos fotos y videos de lo que fue su romántico desayuno que tuvieron dentro de las instalaciones de la Torre Eiffel, ubicada en París, Francia.

La pareja tuvo que despertar temprano para poder ingresar al lugar antes de que abra sus puertas. “ Son 7:50 a.m. y acabamos de llegar al punto de encuentro de una experiencia súper linda que vamos a vivir, ahora le vamos a mostrar. Y ahí está toda la gente que también reservó porque es un lugar bien exclusivo ”, contó Fuster en un video.

“Les cuento que estamos entrando a la torre antes de su horario de apertura para poder disfrutar de un desayunito aquí, súper privado, súper lindo” , explicó la participante de “Esto es guerra” mostrando que llegaron al lugar y aún estaba todo oscuro.

Por su parte, Patricio Parodi compartió imágenes del control que tuvieron que pasar para poder ingresar a la Torre Eiffel. El ‘guerrero’ también compartió una foto de su pareja y sobre la imagen escribió: “petit-déjeuner avec ma petite amie (desayuno con mi novia)”.

Finalmente, la pareja mostró que al salir del lugar no les fue bien, pues estaba lloviendo y se sentía mucho frío. “El frío y la lluvia son una cosa de locos”, comentó la modelo.

Luciana Fuster y Patricio Parodi “van a terminar mal”, según vidente Agatha Lys

¿La relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi corre peligro? Agatha Lys fue entrevistada por el programa “América Espectáculos y la reconocida tarotista señaló que la pareja podría terminar en 2023.

Agatha leyó sus cartas para predecir el futuro de la famosa pareja e indicó que la familia de Parodi no quiere a la modelo. “Esto va a terminar mal porque a ella no la quieren. La familia de él no quiere a la señorita Fuster Luciana” , dijo al inicio.

En otro momento, Agatha Lys aseguró que Luciana y Patricio tienen una relación que se basa en la costumbre. “Yo diría que acá lo que hay es costumbre más que otra cosa. Quizá en un primer momento hubo fascinación, pero eso se ha ido enfriando” , señaló la reconocida astróloga.

