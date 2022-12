En un reciente encuentro con las cámaras de “América Espectáculos”, Patricio Parodi respondió a quienes lo tildaron de ‘tacaño’. El chico reality aclaró que el gasta su dinero en las cosas que realmente le gustan.

“¿Quién me dice? Los sonsos de acá del programa, Hugo, Mario y Said creo. O sea que, si a Hugo le gusta un plato y yo quiero una hamburguesa, o porque le gusta comprar un box en una discoteca y yo quiero gastarlo para un componente de mi computadora, ¿eso es ser tacaño? Yo gasto mi plato, que me cuesta, en lo que me gusta ”, respondió el chico reality.

“Es un chongo interno, seguro a Hugo o a Mario lo deben haber fastidiado de tacaños o habrán sido tacaños en su vida y tratan de tirar la pelota a alguien más como para que no lo vean”, añadió.

Por su parte, Luciana Fuster descartó que su pareja sea una persona tacaña y, aseguró que los rumores son ajenos a la realidad.

“Toda la vida había escuchado eso, siempre había escuchado que es tacaño, pero al menos a mí no me ha demostrado eso, no sé quién le hizo esa fama, quizá salió de una broma de amigos y quedó ahí”, explicó. “Hemos viajado todo el año, si fuera tacaño no iríamos ni a la esquina. ¿No?”, terminó.

Patricio Parodi es señalado de tacaño

