Patricio Quiñones y Milett Figueroa demuestran que son una expareja ejemplar de Chollywood

El bailarín Patricio Quiñones comentó que mantiene una comunicación fluida con Milett Figueroa, a pesar de los comentarios de infidelidad y que la mamá de ‘Milechi’ le entregó su reloj al futbolista Diego Gemínez.



“Con Milett Figueroa hablo seguido, no tenemos ningún problema. Ahora estoy enfocado en trabajar, hemos quedado superbién”, dijo Patricio Quiñones.



Luego, aclaró que vio los videos de seguridad del edificio de Milett Figueroa, pero no por desconfianza. “Fue para hablar con fundamento en su momento, no por desconfianza. Además, sé que su mamá fue la que devolvió el reloj, pero ese ya es un tema pasado”, precisó Patricio Quiñones.

Hace una semana...



“Nunca voy a hablar mal de ella, le voy a creer así saquen lo que saquen. Si quieren hacerlo (a Diego) famoso, es su decisión. Vi las cámaras del departamento (de Milett Figueroa) y efectivamente, él (Gemínez) se va con sus amigos. Sabía del tema, lo que me molesta es que este ‘man’ quiera especular”, dijo Patricio Quiñones en Amor Amor Amor.

