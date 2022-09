“¿Este regreso a los escenarios le ha dado un nuevo aire a tu carrera?”, preguntamos a Patricio Suárez Vértiz, ex Arena Hash y hoy exitoso solista. “Es un ventarrón porque no me lo esperaba, así lo hubiera planificado no creo que habría salido tan bien. Ahora entiendo cuando en una disquera me dijeron que hay cosas que se preparan, y otras que son un fenómeno cuando se les escapa de las manos”, dice. .

¿Además de tu propia carrera, este nuevo comienzo se debe a qué te ven como el heredero natural de tu hermano Pedro?

Yo creo que hay una cosa muy sencilla, para ser artista y llegar a la gente tienes que tener carisma, ese algo por el que te haces querer, no porque seas hermano, primo o tengas un pariente conocido. El público aceptará a un artista por lo que él es.

¿Esperabas tanta repercusión en este retorno? Yo siempre regresaba de Miami a visitar a mi familia y si había un concierto, tocaba, estaba con mis amigos y terminaba en un bar. Pero allí, a presentar recitales llenos, volver con fuerza después de 20 años y que la popularidad de una época estuviera intacta es un acto de Dios.

¿También contribuyó al suceso la nostalgia por Arena Hash? Hay quienes me dicen: Patricio, tú eres el que tiene la la responsabilidad de mantener lo que fue Arena Hash. Pero ojo, yo nunca lo he pedido y tampoco me siento como que soy la cara porque el grupo siempre fuimos los cuatro.

CONFESIONES

Hablando del grupo, ¿te comunicas con Christian Meier?

Con Christian no hablo hace 20 años.

¿Algún desencuentro?

De mi parte no existe ningún problema, pero de parte de él no sé. Él ha hecho su vida, hizo una carrera, y obviamente cuando los amigos se casan y tienen hijos, tienen una responsabilidad y otras prioridades.

¿Y vas a visitar a tu hermano Pedro? A él lo visito siempre. Cuando llego del sur me hospedo en la casa de mi madre ,que está a dos cuadras de la de Pedro, así que voy caminando. Almorzamos, nos reímos un rato, conversamos, somos unas viejas chismosas.

Me imagino que se sentirá feliz de todo lo que te está sucediendo .

Yo creo que él se pone en mi lugar y por eso le ha alegrado mucho mi regreso, le ha cambiado la vida, está muy motivado. Yo le digo: Pedro, soy famoso, y mi hermano me responde como diciendo; estabas muerto y has resucitado.



¿Nunca hubo una rivalidad artística entre ustedes?

No, Pedro componía y cantaba las canciones en Arena Hash, yo podría haber dicho que quería cantar, pero en ese momento se tenía una temática, funcionaba, y cuando sucede eso no hay que tocarlo. Hubiera parecido un poco vanidoso de mi parte exigir cantar, al final, cada uno podía hacer su disco solista y asunto resuelto, como finalmente sucedió.