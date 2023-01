SE LANZA COMO ENTREVISTADOR. Luego del boom de ‘Disco Bar’ en Al Fondo Hay Sitio y su incursión en la actuación en la misma serie, Patricio Suárez Vértiz decidió apostar por conducir un programa de entrevistas, el mismo que llevará el nombre ‘Tal cual’ y se transmitirá a través de sus redes sociales oficiales (YouTube, Instagram y TikTok).

“Los youtubers me pedían que yo tenga un lugar dónde entrevistar, más que todo, compartir conversaciones interesantes. Me sorprendió realmente, era la típica ‘Patricio debería tener su programa’ y yo decía ‘pero programa de qué'. Deberá ser por la calidad de conversación ha ha habido toda la vida en las entrevistas que he dado”, refirió el cantante en entrevista exclusiva con Trome.pe.

En ese sentido, confesó que nunca antes ha tenido la oportunidad de entrevistar, pero aseguró que cuando se es entrevistado constantemente, las personas adquieren las técnicas de los periodistas. “Te pones en el lugar del periodista porque tú respondes las preguntas que fueron diseñadas por él y ya te sientes familiar. A veces, el entrevistado se imagina las preguntas que le van hacer, entonces te conviertes en periodista”, acotó.

PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ Y SUS ENTREVISTAS FAVORITAS

El cantante reveló que se ha sentido cómodo con varios de sus entrevistadores, entre los que descata a Carlos Carlín, Carlos Orozco y Milagros Leiva, aunque también tuvo palabras halagadoras para Magaly Medina. “Magaly también entrevista bien, cuando le das un artista que puede tener una trayectoria artística real, sin mucho figuretismo. Magaly es una buena periodista”, indicó.

TAL CUAL, EL NUEVO PROGRAMA DE PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ

Según Patricio Suárez Vértiz en su programa ‘Tal cual’ no van a priorizar el formato del ‘escándalo’. “Este programa no es así, es más una conversación, una velada. Muchos solitarios se acompañan con este tipo de entrevistas, son muy amenas, a mí me ha pasado, he estado solo mucho tiempo y me acompañaba con Letterman. Están los dos y tú eres la tercera persona en la mesa, a eso queremos llegar, llegar a la gente solitaria. Este programa es una invitación para que la gente se siente en la mesa con nosotros para conversar, van haber preguntas de calidad humana, que no tanto tienen que ver con la carrera del artista, sino con su parte humana”, aseveró.

En ese sentido, indicó que su objetivo es ofrecer cultura al público. “Todo sea para que la cultura y la buena conversación salga nuevamente a flote”, agregó.

LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ

El cantante contó que tiene pactadas entrevistas con Melcochita, con quien debutará como entrevistador este viernes 27 de enero, además de Koky Belaúnde, Salim Vera, ‘Wicho’ García de Mar de Copas, Tavo Castillo de Frágil y Pochi Marambio.

Además, Patricio Suárez Vértiz deslizó que su hermano, el popular Pedro Suárez Vértiz, podría ayudarlo con algunas de sus preguntas. “Sé que pronto me va mandar sus preguntas, le gusta preguntar, es sapo, me va decir, ‘pregúntale a tu invitado tal cosa y tengo que preguntarle. Claro que sí, sería genial, voy hacer eso”, refirió.

MÁS DATOS

‘Tal cual’, el programa de Patricio Suárez Vértiz, se estrenará este viernes 27 de enero a las 7 de la noche por su canal oficial de YouTube, además de en su cuenta de Facebook, Instagram y TikTok.

Patricio Suárez Vértiz tocará este sábado 4 de febrero en Punta Rocas, el 17 de febrero en el Jazz Zone y el 25 de febrero en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

